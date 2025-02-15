علي طريقة فرفرة المذبوح تحاول مليشيا التمرد ترميم التصدع الذي قاد إلي إنهيارها في العاصمة الخرطوم .. اليوم إنتحرت عصابات حميدتي شرق القيادة .. المجموعة التي قادت محاولة الهجوم اليائسة دخلت ألي أرض القتل بأظافرها حيث تم التعامل مع المهاجمين بالقوة المناسبة ..

■ الطريقة التي تم بها تجميع مليشيات التمرد للهجوم من ناحية بري يكشف حجم التدهور المريع في صفوف العصابات التي تم تجميعها بصعوبةمن كل مناطق جنوب الخرطوم وشرق النيل وتم الدفع بهم إلي محرقة ومعركة خاسرة الأمر الذي يؤكد أن شتات المليشيا يتحرك فقط لإحداث فرقعة إعلامية ..

■ في وسط الخرطوم تتعامل الأجهزة المختصة مع نقاط وجيوب منعزلة للمليشيا يتحصن بعضها في بنايات وعمارات محددة هرباً من رصاص الأجهزة الخاصة التي تراقبهم علي مدار الساعة .. بالقرب من عمارة سودانير بوسط الخرطوم تم تدمير 3 عربات للمليشيا كانت تحاول الهروب من الحصار المحكم الذي يفرضه الجيش علي قلب ومركز العاصمة الخرطوم ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد