وفد “صمود” برئاسة حمدوك يعقد اجتماعات مع عدد من مسؤولي الدول الإفريقية في العاصمة الإثيوبية لبحث إنهاء الحرب في السودان.. موفد “الشرق” من أديس أبابا خالد عويس والتفاصيل: الشرق للأخبار – السودان

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