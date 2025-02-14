تركي آل الشيخ عن فيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز: ‏سيكون الأسوأ بتاريخ السينما

حمس المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الجمهور إلى فيلم “Seven Dogs”، من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

ومازح تركي آل الشيخ، الجمهور، بنشره عددًا من الصور لكريم عبدالعزيز وأحمد عز، وأرفقها بتعليق قال فيه: “‏سيكون أسوأ فيلم في تاريخ السينما العربية لا أنصح بمشاهدته أنا مصلحه اشوفه لوحدي”.

يذكر أن كريم عبد العزيز وأحمد عز قد اجتمعا من قبل في فيلم “كيرة والجن”، المأخوذ عن رواية “1919” للكاتب أحمد مراد، وتولى مروان حامد إخراجه.

وبجانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز، يشارك في بطولة فيلم Seven Dogs كل من تارا عماد وسيد رجب والممثل السعودي ناصر القصبي، وجاري تصوير الفيلم في الرياض وفي استديوهات الحصن.

بوابة روز اليوسف