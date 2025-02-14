حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: نربأ بالاتحاد الإفريقي أن تتحول قممه إلى مغاسل لعار اعتداء آثم على دولة عضو فيه

إفريقيا - خريطة حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: – نتمنى أن تنتخب هذه القمة لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي قيادة تضع مصالح القارة الإفريقية وأمنها واستقرارها ونماءها وسيادتها ضمن أولوياتها – نربأ بالاتحاد الإفريقي أن تتحول قممه إلى مغاسل لعار اعتداء آثم على دولة عضو فيه – نرفض وندين أي مشاركة من قبل دول الإقليم أو أجسام المنظمة الإقليمية التي أحق أن تدافع عن مصالح أعضائها وعن أمن وسلم القارة الإفريقية. الجزيرة – السودان

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