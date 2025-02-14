ترحيل الفوج الثالث للعودة الطوعية للمواطنين من ولاية البحر الأحمر إلى المناطق المحررة

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دشن وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، ووالي البحر الأحمر الفريق مصطفى محمد نورترحيل الفوج الثالث من العائدين إلى ولاية الجزيرة ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه ولاية البحر الأحمر بالشراكة مع ديوان الزكاة بولاية البحر الأحمر
وأكد وزير التنمية الإجتماعية إهتمام الحكومة ببرنامج إعادة اهل الجزيرة والمناطق الأخرى إلى بيوتهم معززين مكرمين، وأشاد بجهود ولاية البحر الأحمر في استضافة النازحين طوال فترة الحرب، , تنفيذها الآن في برنامج العودة الطوعية
واعرب عن تقديره لجهود القوات المسلحة في تحرير الوطن من أجل إرجاع المواطنين إلى مناطق.
وعبر والي البحر الأحمر الفريق مصطفى محمد نور عن سعادته بأن تتمكن هذه المجموعات من العودة إلى منازلهم، وقال ان الولاية أعلنت انها بصدد تفويج مائة بص إلى المدن المختلفة، مشيرا إلى أنهم نجحوا في تفويج 102 بص حتى الآن
وأعلن ان المشروع سيستمر خلال الفترة المقبلة وسيشمل كل المناطق التي يتم تحريرها.
وقال ممثل ديوان الزكاة بالبحر الأحمر إنهم ساهموا في المبادرة بتوفير 16 بص لنقل المواطنين إلى مناطقهم، مبيناً ان الديوان سيواصل مساهمته في العودة الطوعية، مشيرا إلى تحضيرات الديوان لبرنامج رمضان هذا العام، وكشف عن رصد مبلغ يزيد عن 3 مليار جنيه لتنفيذ برامج فرحة الصائم، وإطلاق سراح النزلاء، ودعم جرحى العمليات ومراكز الإيواء.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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