دراسة جديدة تكشف تأثير مشروب الكاكاو الخام على صحة القلب

كشفت دراسة حديثة أن شرب الكاكاو الخام له فوائد صحية تشمل خفض ضغط الدم وتحسين الحالة المزاجية، إضافة إلى دوره في تنظيم مستويات السكر بالدم.
كما تشير الدراسة التي أجرتها جامعة نيفادا الأمريكية، إلى أن مشروب الكاكاو الخام يسهم في تعزيز صحة القلب وخفض مستويات التوتر بفضل احتوائه على مركبات نباتية مضادة للأكسدة والالتهابات، بحسب موقع “هيلث”.
وكشفت النتائج أن من تناولوا مشروب الكاكاو الخام كانت حالة الشرايين لديهم أفضل من أقرانهم، مشيرة إلى أن ذلك يكشف تأثير هذا المشروب على تحسين تدفق الدم.
ويقول خبراء مشاركون في الدراسة إن تناول الكاكاو الطبيعي أو الشوكولاتة الداكنة يعزز الحالة المزاجية للإنسان ويقلل من فرص الاكتئاب ويعزز صحة القلب.
ويحتوي الكاكاو على دهون صحية ونسب سكر منخفضة إضافة إلى كميات وفيرة من الحديد والمغنيسيوم، وهو ما يجعله مفيدا من الناحية الصحية.
وكالة سبوتنيك
اسماء عثمان
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