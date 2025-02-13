المريخ يكرم الفريق مهندس إبراهيم جابر في زيارته للبعثة بنواكشوط

استقبلت بعثة نادي المريخ بمقر إقامتها في نواكشوط مساء الخميس عضو مجلس السيادة، الفريق مهندس إبراهيم جابر، و السفير عبد الحميد البشرى سفير السودان لدى موريتانيا وسط ترحيب كبير من قبل البعثة، حيث كان في استقباله الأستاذ الصادق بندة، المدير الإداري ورئيس البعثة و الكابتن علي جعفر مدير الكرة .

وخلال الزيارة، أعرب الفريق إبراهيم جابر عن سعادته البالغة بلقاء أفراد البعثة، مشيدًا بالمريخ العظيم ودوره في إسعاد الشعب السوداني، خاصة في هذه الفترة التي يخوض فيها السودانيون معارك الكرامة كل في مجاله، سواء في ميادين القتال أو عبر تمثيل السودان في الرياضة. وأكد أن النجاحات التي حققها المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة تعد مصدر فخر لكل السودانيين، مشددًا على أهمية رفع علم السودان عاليًا في جميع المحافل الدولية. كما أشاد بالعلاقات السودانية الموريتانية، التي ساهمت في تسهيل مهام فريقي القمة السودانية، مما يعكس عمق الروابط بين البلدين، مؤكدًا أن مشاركة المريخ والهلال في الدوري الموريتاني ستظل ذكرى تعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين.

من جانبه، هنأ الأستاذ الصادق بندة الفريق إبراهيم جابر على الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة السودانية في مختلف الجبهات، مؤكدًا دعم نادي المريخ المطلق للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، متمنيًا النصر القريب وعودة السودان إلى الاستقرار في أسرع وقت.

كما تحدث المدرب الصربي ميشو، معبرًا عن سعادته الكبيرة بزيارة الفريق إبراهيم جابر، ومؤكدًا أن الفريق يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافه، متمنيًا التوفيق للحكومة السودانية وقواتها المسلحة في جهودها لحماية الوطن.

وفي ختام اللقاء، قام المريخ بتكريم الفريق مهندس إبراهيم جابر بقديم درع تذكاري، تقديرًا لدعمه وتشجيعه للفريق.

المركز الإعلامي لنادي المريخ