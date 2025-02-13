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أدانت الإدارة العليا لمعسكر زمزم للنازحين بالفاشر ، بأشد العبارات المجزرة الدموية الوحشية والفظائع التي تعرض لها معسكر زمزم للنازحين ، والذي يأوي أكثر من مليون ونصف نازح يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ، من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية.
وقالت ان الإعتداء قد أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من بينهم أطفال ونساء ، ومسنين بجانب التدمير الكامل لسوق المعسكر ، وإحراق مئات المنازل
وأضافت الإدارة المدنية بحسب بيانها الصادر اليوم ، أن ماجري ليس هجوماً عابرآ ، بل هو إمتداد لمخطط إجرامي ممنهج يهدف إلى إبادة النازحين بدم بارد ، وفرض واقع ديمغرافي جديد عبر التطهير العرقي المنظم.
وأشارت أن هذه الجرائم التي ترتكب تحت سمع وبصر العالم ، تشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والقوانين الدولية.
وذكرت أن العدوان الغاشم الذي تعرض له النازحين ، يرتقي إلي مستوي الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ولفتت إن هذه الجرائم، التي ترتكب بلا رادع ، تُعدُّ خرقًا فاضحًا لكل القوانين الدولية، وتحديًا سافرًا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره .
سونا
هبة علي
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كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العليا لمعسكر زمزم : ماجري من عدوان مخطط إجرامي ممنهج يهدف لإبادة النازحين بدم بارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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