الإدارة العليا لمعسكر زمزم : ماجري من عدوان مخطط إجرامي ممنهج يهدف لإبادة النازحين بدم بارد

أدانت الإدارة العليا لمعسكر زمزم للنازحين بالفاشر ، بأشد العبارات المجزرة الدموية الوحشية والفظائع التي تعرض لها معسكر زمزم للنازحين ، والذي يأوي أكثر من مليون ونصف نازح يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ، من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

وقالت ان الإعتداء قد أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من بينهم أطفال ونساء ، ومسنين بجانب التدمير الكامل لسوق المعسكر ، وإحراق مئات المنازل

وأضافت الإدارة المدنية بحسب بيانها الصادر اليوم ، أن ماجري ليس هجوماً عابرآ ، بل هو إمتداد لمخطط إجرامي ممنهج يهدف إلى إبادة النازحين بدم بارد ، وفرض واقع ديمغرافي جديد عبر التطهير العرقي المنظم.

وأشارت أن هذه الجرائم التي ترتكب تحت سمع وبصر العالم ، تشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والقوانين الدولية.

وذكرت أن العدوان الغاشم الذي تعرض له النازحين ، يرتقي إلي مستوي الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولفتت إن هذه الجرائم، التي ترتكب بلا رادع ، تُعدُّ خرقًا فاضحًا لكل القوانين الدولية، وتحديًا سافرًا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره .

سونا