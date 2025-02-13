لجنة أمن الخرطوم تقرر الانتقال للمرحلة الثانية من إجراءات ضبط الوجود الاجنبي بترحيل الأجانب خارج الولاية

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قررت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الانتقال للمرحلة الثانية من إجراءات ضبط الوجود الاجنبي بالمشروع في ترحيل الأجانب إلى خارج ولاية الخرطوم.
كما إستمع الإجتماع إلى تقرير حول الوضع الجنائي بالولاية حيث إنخفضت الجريمة بنسبة ١٨٪ ووجه الإجتماع بالإسراع بإكمال هياكل الشرطة المجتمعية على مستوى الأحياء في إطار خطة تأمينها.
ودعت اللجنة المواطنين لحفظ حقوقهم بفتح بلاغات عن أي إنتهاكات تعرضوا لها من المليشيا المتمردة
فيما وجه الإجتماع بتكثيف الإنتشار الأمني في المناطق التي تم تطهيرها من المليشيا المتمردة في شرق النيل وبحري وزيادة الدعم الغذائي لساكن هذه المناطق خاصة في ظل بدء العودة الطوعية لهذه المناطق
كما قرر الاجتماع تفعيل أمرالطوارئ الخاص بحظر استخدام المواتر وفتح بلاغات في مواجهة المخالفين لقرار الحظر وتنظيم حملات مرورية حيال العربات المخالفة لقانون المروركما وجه الإجتماع بتنظيم حملات لمكافحة السكن العشوائي وبؤر واوكار الجرائم
اشاد الاجتماع بالانجاز الذى حققته هيئة أمن ولاية الخرطوم بضبط مصنع تصنيع المخدرات كما اشاد الاجتماع بالضبطيات الاخيرة التي نفذتها الخلية الأمنية.
سونا
هبة علي
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