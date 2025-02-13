مفاجأة.. فينيسيوس عرض خدماته على الدوري السعودي في 2023

دخلت مفاوضات المسؤولين السعوديين مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مرحلة متطورة لاستقطاب أيقونة ريال مدريد، وظهرت مفاجأة جديدة عن صاحب الخطوة الأولى في هذا المشروع.

صحيفة “ماركا” الإسبانية أكدت أن وكيلي فينيسيوس، فريد بينا وتياغو فريتاس، كانا أصحاب المبادرة بالسعي وراء اجتماع مع ممثلي الدوري السعودي في 2023 للتعبير عن استعدادهم للاستماع لعرض.

ونجح الاثنان في الاتفاق بالفعل على اجتماع مع سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي.

حدث الاجتماع بعد عام واحد من تجديد فينيسيوس عقده مع ريال مدريد ليمتد حتى 2027 بشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

عرض لا يُرفض

“راديو ماركا” كشف عن حدوث اجتماعين بين الطرفين، حضر فينيسيوس الاجتماع الأول عبر “فيديو كونفرانس”، أما الثاني فكان في براغ بين ممثلي اللاعب ومسؤولي دوري روشن.

وأقر وكلاء فينيسيوس بأن العرض السعودي “لا يُرفض” إذ يقدر بمليار يورو خلال 5 سنوات.

الدوري السعودي يضم بالفعل كريستيانو رونالدو، المثل الأعلى لفينيسيوس، وكريم بنزيما زميله السابق في مدريد، ويبدو قريبا من الحصول على خدمات محمد صلاح هداف ليفربول.

الشرق