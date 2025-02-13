قرار بمنع تجديد أراضي الفشقة المستردة من الإثيوبيين

أصدر والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، قراراً ولائياً يمنع تجديد أراضي الفشقة المستردة من الإثيوبيين حتى انتهاء اللجنة المكونة بالقرار رقم 103 لسنة 2024م للنظر في تظلمات المزارعين المتضررين بمنطقة الفشقة من عملها.

وقال إنّ القرار يأتي استناداً على قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م قانون تنظيم الحكم اللا مركزي لسنة 2020م وتوصية لجنة النظر في تظلمات المزارعين المتضررين بمنطقة الفشقة، ووجّه الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ. صحيفة السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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