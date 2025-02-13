حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي, بإعجاب منقطع النظير وذلك بعد أن قام المتابعين بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع أحد المقاتلين بصفوف الجيش السوداني, وهو يقوم بإعداد الطعام لزملائه بالجيش, بإحدى المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة. حيث تولى الجندي (عواسة القراصة) وهي وجبة معروفة في السودان, وعلى الرغم من اجتهاده الشديد في “العواسة”, إلا أن لقتته نالت اعجاب الآلاف من المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مقاتل بالجيش السوداني يقوم بــ(عواسة القراصة) لزملائه بإحدى مناطق العمليات ويحظي باعجاب منقطع النظير على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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