شاهد بالفيديو.. نساء سودانيات يقبضن على سيدة اشتهرت داخل الحي بتعاونها مع قوات الدعم السريع ويقمن بتسليمها للجهات النظامية

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تصدر مقطع فيديو تم تصويره من أحد الأحياء السكنية بالسودان, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشاره على نطاق واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع تظاهرات من سيدات سودانيات داخل الحي, وذلك بعد أن نجحن في القبض على إحدى السيدات.
https://www.facebook.com/reel/644691384687468
وكانت السيدة التي تم القبض عليها من جاراتها اشتهرت بتعاونها مع قوات الدعم السريع, خلال الحرب ليتم القبض عليها من النسوة وتسليمها للسلطات النظامية التي قامت باقتيادها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
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