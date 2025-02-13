شراكات إستراتيجية بين مشروع الجزيرة ورجال الأعمال الأتراك لإعمار المشروع

بحث المهندس إبراهيم مصطفى علي محافظ مشروع الجزيرة لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان مساء أمس المهندس أحمد دمرجي رئيس إتحاد رجال الأعمال الأتراك بحث أوجه التعاون المشترك بين إدارة مشروع الجزيرة واتحاد رجال الأعمال الأتراك لمرحلة بعد الحرب. وأمن اللقاء على شراكات إستراتيجية في القطاع الزراعي بالمشروع وإستقطاب التقانات الحديثة والتقاوي المحسنة التركية لزيادة معدلات الإنتاج من كل المحاصيل الى جانب الدخول في مجال المعدات الزراعية وملحقاتها لتجويد العمليات الفلاحية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز جهود إدارة مشروع الجزيرة لإستقطاب الإستثمارات الخارجية لإعادة إعمار المشروع . من جانبه دعا رئيس إتحاد رجال الأعمال التركي محافظ مشروع الجزيرة لزيارة مدينه مارسيليا التركية بغرض تبادل التجارب والخبرات في المجال الزراعي بين الجانبين. سونا

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