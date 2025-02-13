شاهد بالفيديو.. المذيعة السودانية دعاء حيدر تحتفل بزواجها والجمهور يسخر من التقليعة التي ظهر بها العريس في (الجرتق)

أكملت المذيعة السودانية المعروفة دعاء حيدر, مراسم زواجها الذي أقيم قبل أيام بإحدى دول الخليج وسط حضور زملائها بالوسط الإعلامي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت دعاء, في مقطع متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي في لحظات “الجرتق”. وخطفت المذيعة الأضواء بأناقتها بأزياء “الجرتق”, وبالمقابل سخر بعض المعلقون من تقليعة زوجها التي ظهر بها, حيث قام بتفصيل أزياء “الجرتق” بموضة جديدة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تخلى العريس عن “الجلابية” المعروفة التي يظهر بها العرسان في هذه الطقوس التي تعقب حفل الزفاف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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