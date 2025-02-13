فاجأت زوجة سودانية, الحاضرين حفل المطرب أحمد محمد عوض, بالعاصمة المصرية القاهرة, بلقطة رومانسية تجاه زوجها الحاضر معها الحفل. وبحسب فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فإن الزوجة أقامت احتفال بمناسبة عيد ميلاد زوجها على طريقتها الخاصة وأثناء فاصل غنائي للفنان. https://www.facebook.com/reel/1616975723035493 حيث قامت بإهداء زوجها “تورتة” عيد الميلاد وسط فرحته وتفاعل الجمهور العريض الحاضر الحفل والذي تجاوب مع اللقطة بالتصفيق والهتاف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. في أجواء رومانسية شهدها حفل جماهيري بالقاهرة.. سودانية تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتهديه “تورتة” والجمهور الحاضر يتفاعل بالتصفيق والهتاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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