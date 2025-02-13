الخارجية تنعي السفير د. حيدر حسن حاج الصديق (علي قاقرين)

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ينعي السيد وزير الخارجية ووكيل الوزارة المكلف والعاملون بالوزارة وبعثاتها الخارجية إلي الأمة السودانية المغفور له بإذن الله تعالي:السفير د. حيدر حسن حاج الصديق
نعي أليم
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚوَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ).
صدق الله العظيم.
ينعى السيد وزير الخارجية ووكيل الوزارة المكلف والعاملون بالوزارة وبعثاتها الخارجية إلي الأمة السودانية المغفور له بإذن الله تعالي:
السفير د. حيدر حسن حاج الصديق( علي قاقرين) الرمز الدبلوماسي والرياضي والأكاديمي البارز الذي توفاه الأجل المحتوم صباح اليوم بالقاهرة.
التحق الفقيد بوزارة الخارجيةعام 1977 وعمل بعدد من البعثات الدبلوماسية منها أبيدجان وباريس ونيويورك وانقرة، وسفيرا للسودان في كل من كينشاسا، والجزائر، ومديراعاما بإدارات الوزارة المختلفة.
وامتد عطاؤه للمجالات الرياضية حيث كان أحد أبرز نجوم الفريق القومي لكرة القدم، والإدارة الرياضية، فضلا عن عمله في حقل التدريس في المرحلتين الثانوية والجامعية، وإشرافه على طلاب الدراسات العليا وتدريب الدبلوماسيين.
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته، وألهمنا وأهله وأصدقاءه وزملاءه وعارفي فضله الصبر وحسن العزاء.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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