هذا الرجل فأل خير.. قبل أشهر أرسل رسالة لأهل مدني طالبهم فيها بحزم حقائبهم تمهيداً للعودة.. وقد عادوا بحمد الله.. وقبل شهر قال إنه سيرسل لكم قريباً رسالة من مدينة جياد.. وهاهو يفعلها بحمد الله.. وهاهو يقول لكم إن رسالته القادمة ستكون من داخل الخرطوم.. فترقبوه.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر هذا الرجل فأل خير.. ها هو يقول لكم إن رسالته القادمة ستكون من داخل الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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