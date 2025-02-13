الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة يفتتح عدد من المنشآت الشرطية بالولاية الشمالية

مدير عام قوات الشرطة يصل الولاية الشمالية متراسا وفد رفيع المستوي ويفتح عدد من المنشآت الخدمية بمحليتي دنقلا ودلقو المحس ولدي وصوله حاضرة الولاية الشمالية إستمع الي تنوير عن مجمل الأحوال الأمنية والجنائية من أعضاء لجنة الأمن برئاسة الأستاذ/ عابدين عوض الله محمد والي الولاية. حيث قدم قائد الفرقة تقريرا عن الموقف العملياتي بالقطر وجهود تأمين الولاية فيما قدم اللواء شرطة حقوقي/محمد علي الحسن الكودابي مدير شرطة الولاية الموقف الجنائي والأمني من واقع سجلات ومضابط الشرطة ونجاح الشرطة في تأمين إمتحانات الشهادة الثانوية وتغيير العملة وبعض الفعاليات الرسمية والشعبية بجانب مداخلات من رؤساء الأجهزة العدلية والتنفيذية شملت قضايا النزلاء والجوانب الاقتصادية وتأمين الموسم الزراعي والتنسيق المشترك من جانبه أكد المدير العام لقوات الشرطة علي أهمية الولاية الشمالية الإستراتيجية من حيث الموقع الجغرافي والإنتاج الزراعي والإقتصادي وحركة التجارة باعتبارها ولاية حدودية الأمر الذي يتطلب أن تظل قوات الشرطة في حالة تأهب تام للتعامل مع كافة الحالات الطارئة وأعلن الفريق اول حسان عن دعمه لشرطة الولاية بكافة المعينات المطلوبة بغية تحقيق الأمن والإستقرار والتصدي لكافة المهددات الأمنية وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المدير العام لقوات الشرطة إفتتح مجمع الطواري والإصابات بمستشفي الشرطة بجانب تدشين العمل باستديوهات إذاعة ساهرون صوت الشرطة السودانية بحضور الوالي ووزراء الحكومة وعدد من رجالات الصحافة والاعلام والقيادات الاهلية. المكتب الصحفي للشرطة

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