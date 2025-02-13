رحل عن دنيانا نجمٌ جميل .. وغادرنا رمز من رموز حياتنا لسنوات .. غادرنا وترك خلفه إرثاً من المحامد وطيب الخصال وجميل الفعال .. ■ كان نجماً في سماء بلادنا .. ونغمةً حلوة في كل الشفاه التي هتفت باسمه داخل وخارج الميادين .. ■ لم يكن علي قاقرين سفيراً رياضياً في ساحات التنافس الرياضي .. كان رقماً من أرقام الدبلوماسية السودانية وأحد الذين بنوا لوطنهم وأنفسهم مقاماً ومكاناً تحت الشمس .. ■ وداعاً قاقا .. رحمة من الله عليك ورضوان .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر لم يكن علي قاقرين سفيراً رياضياً في ساحات التنافس الرياضي .. كان رقماً من أرقام الدبلوماسية السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.