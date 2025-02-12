لفتت “الفيلا” الفخمة والخاصة بالفنان السوداني الشاب محمد بشير, أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الشاب كان قد نشر مقطع فيديو من وصوله العاصمة المصرية القاهرة, فجر اليوم الأربعاء قادماً من لندن. وأظهر المقطع الذي نشره الفنان الملقب بالدولي, نزوله بالفيلا الفخمة والتي تقيم فيها والدته الفنانة الكبيرة حنان بلوبلو وبقية أفراد الأسرة. ووفقاً لما أورد متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي, فإن الفنان الشاب كان قد قام بشراء “الفيلا” الفخمة قبل عدة سنوات وتحديداً قبل إندلاع الحرب في السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. قام بشرائها قبل عدة سنوات وأستقر فيها بعد عودته من لندن.. “فيلا” الفنان محمد بشير الفخمة بالقاهرة تلفت أنظار المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.