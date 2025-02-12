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تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل سوداني بالقاهرة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول عارضة أزياء ومودل حسناء وهي تتفاعل في الرقص خلال الحفل.
ورقصت المودل, على طريقة الفنانة الشهيرة هدى عربي, وعلى أنغام إحدى أغنياتها الأمر الذي فسره المتابعون على أنه تقليد واضح من عارضة الأزياء للفنانة الشهيرة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد توقع الكثير منهم تدوينة من المطربة الملقبة بالسلطانة ترد من خلالها على المقطع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء قصيرة.. مودل وعارضة أزياء سودانية حسناء تقلد الفنانة هدى عربي بوصلة رقص مثيرة والجمهور يترقب ردة فعل “السلطانة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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