منظومة الصناعات الدفاعية تبحث دعم مؤسسات بالجزيرة في إعادة الاعمار

التقي والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير بمكتبه صباح اليوم بوفد من منظومة الصناعات الدفاعية.. بحضور عدد من أعضاء اللجنة الأمنية وعدد من اعضاء حكومته.. التقي وفد المنظومة برئاسة المدير التنفيذي مهندس أنس احمد البدوي.

وقدم والي الجزيرة تنويرا عن الاوضاع بولايه الجزيرة.. حيث أوضح بانه عقب سقوط حاضرة ولاية الجزيرة بجانب خمسة محليات تمت مباشرة مهام الولاية من العاصمة الإدارية محلية المناقل.. وقال : كنا نتحرك في حدود ٢٥ كلم وبفضل القوات المسلحة والقوات المساندة لها نتحرك الان في اكثر ١٥٠ كلم وتم تحرير كل محليات ولاية الجزيرة ماعدا وحده الباقير الإدارية.. وأضاف ان مليشيات الدعم السريع قامت بعملية تدمير ممنهج في المؤسسات الحكومية وبيوت المواطنين بجانب المياه والكهرباء.

وأوضح الوالي أن المؤسسات الصحية بالولاية تم تدميرها ونهب معدات مستشفيات ماعدا مستشفى الكلي. وصلت تكلفة غسلة الكلي الي ٢.٤٠٠ مليون جنيه.. وأردف: بعد تحرير مدني تم توفير الوقود والأدوية وأصبحت عمليات الغسيل مجانا. وأشار والي الجزيرة لجهود لاعادة التيار الكهربائي لمدني خلال الأسبوع القادم. وأكد والي الجزيرة بأن وفد منظومة الصناعات الدفاعية جاء للوقوف علي إحتياجات الولاية حتي تشرع في التدخل. وتابع: نتوقع ان يكون التدخل بصورة سريعة في جميع المجالات بعد رفع المطلوبات.. وترحم والي الجزيرة علي شهداء معركة الكرامة وتمني عاجل الشفاء وفك أسر الاسري.

من جانبه اوضح المدير التنفيذي مهندس أنس احمد البدوي بأن منظومة الصناعات الدفاعية هي أساس في دحر التمرد وقال جئنا لدعم المؤسسات الحكومية لتقديم خطه اسعافيه تساهم في عودة النازحين الي ولاية الجزيرة التي تأثرت بالحرب. واضاف سوف نكون خير معين لحكومة الجزيرة في الفترة القادمة واردف : كل مؤسسات المنظومة لن تدخر جهدا في دعم الاعمار ونعمل لتعود مدينة جياد الصناعية الي أرض الجزيرة في شتي المجالات.

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