وزيرة سودانية تدعو للاستفادة من خبرات تركيا في الاستثمار

دعت وزيرة الاستثمار والتنمية السودانية أحلام مدني مهدي صابري إلى الاستفادة من الخبرات التركية للاستثمار في بلادها وفي القارة الأفريقية.

وانطلقت اليوم الأربعاء فعاليات منتدى الأعمال التركي الأفريقي الـ12 في إسطنبول التركية، ويستمر المنتدى ليومين، ويتضمن في يومه الثاني منتدى الأعمال التركي السوداني.

تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

وأكدت الوزيرة السودانية خلال المنتدى أن هذا الأخير يعزز الشراكة الاقتصادية بين تركيا والسودان، مشيدة بتعاون البلدين ودعمهما لجهود التنمية والاستقرار.

وأكدت أن السودان يدعم هذه الشراكة بالكامل وسيعمل على تحقيق أهدافها النبيلة.

وأضافت الوزيرة -بحسب ما نقلت الأناضول- أن هذا المنتدى يمثل حدثًا مهمًا يجمع الحكومات والمؤسسات والمستثمرين الأفارقة والأتراك، ويلبي طموحات أفريقيا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

فرص استثمارية متعددة

وأوضحت صابري أن القطاع الخاص في أفريقيا يساهم بنسبة 10% فقط في مشاريع البنية التحتية، بينما تحتاج القارة إلى 3 تريليونات دولار لتطوير البنية التحتية، مما يضع العبء الأكبر على مؤسسات التمويل الأفريقية، ودعت المستثمرين الأتراك للاستفادة من هذه الفرص.

وأشارت إلى أهمية الاستفادة من تجربة هذا البلد في مجال البحوث الزراعية، إذ أصبحت تركيا في مقدمة الدول المنتجة للحبوب والمنتجات الزراعية. كما سلطت الضوء على التجربة التركية في الصناعة والبرمجيات والنفط والصناعات الصغيرة، مؤكدة أنها يمكن أن تكون نموذجًا يحتذى به في أفريقيا.

وذكرت الوزيرة أن السودان يتطلع للاستفادة من خبرات تركيا في المناطق الزراعية الحرة.

كما أشارت صابري إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات مثل الصناعة، والمنتجات الغذائية والزراعية، والصلب، والغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، وخامات الغرانيت والرخام، والإنتاج الحيواني، والصناعات التحويلية، وصناعة الأخشاب.

وقد انطلقت فعاليات المنتدى تحت شعار “تأسيس تعاون متين ومستقبل مستدام” بـ1500 مشاركة من 54 دولة إفريقية و300 مشارك من 45 ولاية تركية. ويتضمن المنتدى جلسات نقاش ومعرضًا خاصًا، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية بين المشاركين.

المصدر : وكالة الأناضول