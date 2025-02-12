أشعل مساعد قائد الجيش السوداني, وعضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا, ثورة من الغضب داخل الصفحات المناصرة والموالية للدعم السريع. وعلى الجانب الآخر فقد أثار سيادته ضحكات وإعجاب الصفحات العامة المساندة للجيش, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو تصدر “الترند”. ووفقاً للفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين, فقد ظهر العطا, وهو يبارك لجنود الجيش, انتصاراتهم وتقدمهم في عدد من المحاور بولايتي الجزيرة والخرطوم. حيث قام الفريق ياسر العطا, بممازحة الجنود أثناء مصافحته لهم قائلاً: (دا أسمه سواقة بالخلا), وأضاف في حديثه لأحد المقاتلين: (دا شغل كاسات ساي), وسط سعادة مناصري الجيش, وغضب النشطاء الموالين للدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أشعل ثورة من الغضب داخل الصفحات المناصرة للدعم السريع.. الفريق ياسر العطا يبارك لجنود الجيش الانتصارات ويمازحهم: (سواقة بالخلا ودا شغل كاسات ساي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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