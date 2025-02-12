الشيخ تميم امير قطر شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في فعاليات اليوم الرياضي للدولة صباح اليوم في منتجع هابيتاس رأس بروق. ومارس سمو الأمير المفدى، رياضة البادل مع عدد من لاعبي المنتخب القطري للبادل لفئة الناشئين، بالاضافه الى عدد من طلاب مدرسة دخان الابتدائية بنين، وذلك في إطار الاهتمام بممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وتشجيع المجتمع على الممارسات الصحية. الشرق القطرية

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر سمو الأمير “تميم” يشارك في اليوم الرياضي للدولة – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.