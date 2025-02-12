وزير الخارجية ونظيره الروسي يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى وزير الخارجية السوداني علي يوسف مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تناولت العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، وذلك بمقر وزارة الخارجية الروسية

وأكد الوزيران، وفقا للخارجية السودانية، على الإرادة المشتركة لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها، وصولا إلى شراكة استراتيجية تشمل كافة المجالات

من جانبه، عبر لافروف عن استعداد روسيا للمشاركة في عملية إعادة الإعمار وفق الخطط والبرامج التي تضعها حكومة السودان

كما قدم الوزير علي يوسف، وفقاً للخارجية، شكره لروسيا على استخدام حق “الفيتو” ضد مشروع القرار البريطاني في 18 نوفمبر 2024 الشرق

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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