القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والمستنفرين تتصدى لهجوم المليشيا على معسكر زمزم وتعيد الاستقرار

تمكنت قواتنا المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والمستنفرين مسنودة بالمدفعية والطيران من صد هجوما شنتة المليشيا اليوم الأربعاء 12 /11/ 2025 علي معسكر زمزم للنازحين في تمام الساعة السادسة صباحا وكبدهم خسائر في العتاد والأرواح وطاردتهم الي جنوب شرق المدينة

كانت المليشيا تخطط لسرقة ونهب ماتبقي من ممتلكات النازحين بعد أن حرقت عصارات الزيوت التقليدية ومخازن الفول السوداني وبعض المتاجر مساء امس الثلاثاء 11 فبراير الأن المعسكر تحت سيطرت القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين والمقاومة الشعبية وعادت الحياة الي طبيعتها بالمعسكر .

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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