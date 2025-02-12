قوة الريال تعصف بالسيتي

حوّل فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم تأخره مرتين أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي إلى انتصار 3-2، الثلاثاء، خلال مواجهتهما في ذهاب ملحق التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بدأ الريال المواجهة بضغط متواصل وكاد أن يفتتح التسجيل عن طريق ميندي مدافعه لكن أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل عن طريق إرلينج هالاند عند الدقيقة 18 مستفيدًا من خطأ دفاعي لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي.

وفي الشوط الثاني أدرك كيليان مبابي التعادل لريال مدريد عند الدقيقة 59، وعاد أصحاب الأرض للتقدم مجددًا من ركلة جزاء سددها بنجاح هالاند محرزًا الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 79.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق تمكن إبراهيم دياز من إدراك التعادل بعد نزوله بديلًا بدقيقة واحدة فقط.

وعندما كانت المباراة تسير نحو التعادل وحكم المبارة يمنح 3 دقائق كوقت بدل ضائع كان لفينيسيوس جونيور وجود بلينجهام ثنائي الريال رأي آخر عندما سدد الأول كرة نحو المرمى وتابعها الثاني ليسكنها الشباك هدفًا ثالثًا عند الدقيقة 90+1.

ويتجدد لقاء الفريقين الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدريد العاصمة الإسبانية لمعرفة الفريق المتأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية.

ويتأهل الفائز لمواجهة باير ليفركوزن الألماني أو أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ.16.

الرياضية