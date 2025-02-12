الأردن .. فتح باب استيراد الأغنام!

أكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية، المهندس مصباح الطراونة، أن الوزارة، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، قررت فتح باب الاستيراد التكميلي للحوم الحمراء لمدة محدودة وبكميات لا تتجاوز 50 ألف رأس من الأغنام.

وقال إن القرار يهدف إلى تخفيف الضغط عن ذبح إناث الأغنام المحلية، والحد من ارتفاع أسعار اللحوم البلدية التي تراوحت ما بين 12 و15 ديناراً للكيلو.

وأوضح الطراونة أن الاستيراد سيقتصر على أغنام يتم إدخالها عبر محجر واحد ووفق الشروط الصحية والحجرية المعتمدة لضمان سلامة المنتج وتلبية احتياجات السوق المحلي خلال الشهر الفضيل والفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة وفي إطار دعم مربي الثروة الحيوانية، أعادت فتح باب التصدير إلى دول الخليج العربي، بهدف تحقيق التوازن بين الأسعار والكميات، بما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين، ويضمن توفر اللحوم بالكميات والأسعار المناسبة.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تنسيق الجهود لضمان توفير المنتجات الغذائية كافة بكميات تزيد عن حاجة السوق، وبأسعار تتناسب مع مختلف شرائح المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.

وكالة عمون الإخبارية