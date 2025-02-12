دراسة: اضطرابات النوم يمكن علاجها بالرياضة

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن أهمية ممارسة الرياضة في علاج مشاكل اضطرابات النوم، وتنظيم الإيقاع اليومي.

وقالت الدراسة إن ممارسة الرياضة تعمل على تعزيز استقرار دورات النوم والاستيقاظ وتنظيم الإيقاع اليومي، كما أنها تساعد على إعادة ضبط الإيقاعات المضطربة، وخاصة في حالات اضطرابات النوم الناجمة عن العمل في نوبات العمل أو اختلاف التوقيت.

ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة “هسبريس” نقلا عن مجلة “Biological Timing and Sleep” العلمية، فإن ممارسة الرياضة تعمل أيضا على تقليل إفراز هرمونات التوتر مثل “الكورتيزول” من ناحية، وتحفيز إنتاج هرمون النوم “الميلاتونين”، وتحسين الحالة المزاجية من ناحية أخرى، مما يؤدي إلى تحسين جودة النوم.

وركزت الدراسة على أهمية التوقيت المناسب لممارسة الرياضة، موضحةً أن ممارسة الرياضة في وقت متأخر من المساء، يمكن أن تؤخر إطلاق هرمون النوم “الميلاتونين”، مما يجعل النوم أكثر صعوبة. في حين أن ممارسة الرياضة قبل النوم بأربع إلى ثماني ساعات تعمل على تحسين جودة النوم، حيث إنها تساعد على النوم بشكل أسرع والنوم طوال الليل لفترة أطول.

ويمكن تعزيز تأثير ممارسة الرياضة، من خلال اتخاذ بعض التدابير المهمة، مثل تعيين وقت محدد للنوم، وتجنب التعرض للمثيرات والمنبهات قبل النوم.

ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة “هسبريس”، تعمل الرياضة أيضا على تقوية القلب وخفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة وتقليل الإجهاد القلبي الوعائي أثناء النوم، مما يساهم في الحصول على نوم أعمق وأكثر راحة.

وكالة سبوتنيك