مدير عام سلطة الطيران المدني يتفقد مطار كسلا

تفقد السيد مدير عام سلطة الطيران المدني السيد /ابوبكر الصديق محمد عبدالله على رأس وفد رفيع وفريقا فنيآ من مختلف الادارات بالسلطة، الثلاثاء الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٥م مطار كسلا، وذلك في اطار الترتيبات الفنية والوقوف على التجهيزات المرتبطة بسلامة وامن المسافرين من اجهزه ملاحيه وصالات ومدرج الطائرات. ووجه السيد مدير عام السلطة بالمعالجة العاجلة لاوجه القصور والالتزام بالصيانة الدورية لمدرج الطائرات. تأتي هذه الزياره في اطار الجهود الحثيثة التي تبذلها سلطة الطيران المدني للارتقاء بالنقل الجوي وتطوير المطارات لتحقيق الامن والسلامة الجوية للمسافرين. رافق الوفد المهندس عبدالقادر محمد زين وزير البنى التحتية والتخطيط العمراني بولاية كسلا والمهندس كمال الزين مدير عام الطرق والجسور بولاية كسلا والسيد سيف الدين احمد حامد مدير مطار كسلا. سونا

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