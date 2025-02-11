بمقره بمستشفى شهداء الكرامة بالاحتياطي المركزي بأم درمان

*صحة الخرطوم: مركز الشهيد(الرائد احمد الطيب المكي) لغسيل الكلى مجهز ويوفر(الف)غسلة في الشهر بواسطة(٢٠) ماكينة*

أكدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم على جاهزية مركز الشهيد الرائد احمد الطيب المكي لغسيل الكلى بمستشفى شهداء الكرامة بمعسكر الاحتياطي المركزي بأم درمان، لتقديم الخدمة المتكاملة لمرضى الفشل الكلوي من النظاميين والمواطنين المدنيين،

واعلن دكتور احمد البشير فضل الله مدير الادارة العامة للطب العلاجي المدير العام بالانابة أن افتتاح المركز يعتبر أضافة كبيرة لمراكز الكلى العاملة بولاية الخرطوم وللخدمات المقدمة لمرضى الفشل الكلوي، مبينا أن مركز الشهيد الرائد احمد الطيب المكي يقدم الخدمة مجانا، فضلا عن أنه يوفر عدد (الف) غسلة للمرضى في الشهر الواحد، مؤكدا على أن شراكة وزارة الصحة ولاية الخرطوم مع رئاسة قوات الشرطة مستمرة في إطار التوسعة وتجويد الخدمات المقدمة لطالبيها.

ومن جهته اوضح دكتور عثمان الزبير احمد مدير ادارة الكلى بوزارة الصحة ولاية الخرطوم أن مركز الشهيد الرائد احمد الطيب المكي مجهز بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي ومزود بمحطة كبيرة سعتها(٣٠) ماكينة، كاشفا عن استيعاب المركز حاليا لعدد (٢٠) ماكينة لغسيل الكلى تعمل بطاقتها القصوى، ويقدم خدمة غسيل منتظم بواقع (٣) ورديات في اليوم الواحد ليوفر نحو الف غسلة في الشهر، لافتا إلى أن كل الخدمات المقدمة تحت رعاية المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، معلنا عن وفرة تامة في الاجهزة والمعدات الطبية والمستهلكات ومواد الغسيل تكفي لمدة أربعة أشهر قادمة.

اعلام وزارة الصحة ولاية الخرطوم