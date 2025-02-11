رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد متحركات بحري والكدرو وكافوري

تفقد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم متحركات بحري والكدرو وكافوري يرافقه الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة .

وأشاد سيادته بالروح المعنوية والتنسيق المشترك بين كافة القوات والأجهزة النظامية والمقاومة الشعبية والمستنفرين مشيداً بالروح الوطنية العالية والإصرار والعزيمة على دحر التمرد وتطهير أي شبر من تراب هذا الوطن من دنس المليشيا الإرهابية المتمردة.

وقدم سيادته التهنئة للقيادة المتقدمة بمنطقة كافوري بالانتصارات التي تمت في منطقة كافوري والتي اسهمت في رفع الروح المعنوية لكافة الشعب السوداني . سونا

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