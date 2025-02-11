مصرع سيدة و طفل و إصابة آخرين في حادث بطريق مدني بورتسودان

لقيت سيدة وطفل مصرعهما، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، إثر اصطدام باص يقل العائدين إلى ولاية الجزيرة، في طريق ود مدني ـ بورتسودان.

و عزت منصة مؤتمر الجزيرة، الحادث إلى السرعة الزائدة ورداءة الطريق، مطالبة وزارة الداخلية بضرورة تفويج رحلات عودة النازحين، و فرض الرقابة اللازمة على حركة المركبات. السودان الجديد

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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