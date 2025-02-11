سلوى عثمان تكشف عن دورها في مسلسل حكيم باشا

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عبرت الفنانة سلوى عثمان عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل حكيم باشا والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.
و قالت سلوي عثمان في تصريحات خاصة لصدى البلد إنها ستجسد دور زوجة عم الفنان مصطفى شعبان خلال أحداث مسلسل حكيم باشا.
و أضافت سلوي عثمان: المسلسل بيدور حول عائلة صعيدية يترأسها أن مصطفى شعبان وتدور العديد من الصراعات.
و اختتمت سلوى عثمان: سعيدة بالعمل مع النجم مصطفى شعبان وهذا ليس أول تعاون بيننا وكل طاقم العمل جميل والكواليس كلها حب وإيجابية.
يذكر أن أحداث مسلسل حكيم باشا تدور بين مزيج من الإثارة والتشويق، حيث يظهر الصراع بين الشخصيات في عالم الجريمة.
مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان و يشارك معه نخبة من النجوم، من بينهم دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، منذر ريحانة ، وهايدي رفعت، المسلسل من إخراج أحمد خالد أمين.
صدى البلد
اسماء عثمان
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