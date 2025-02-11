*المدير العام للشرطة ووالي الخرطوم يفتتحان عدد من أقسام الشرطة ببحري بعد إعادة تأهيلها دعما لعودة المواطنين*

تشهد ولاية الخرطوم هذه الأيام إهتماماً من كافة مؤسسات الدولة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها معركة الكرامة خاصة في محور بحري وشرعت هذه المؤسسات في إعادة تشغيل مرافقها وتأتي الشرطة على رأس هذه المؤسسات حيث إفتتح الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة قسم شرطة الدروشاب ببحري شمال والحلفايا وذلك بحضور مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي أمير عبد المنعم وأعضاء هيئة قيادة الشرطة المرافقين للمدير العام و قائد منطقة الكدرو العسكرية اللواء الركن النعمان على عوض السيد والمدير التنفيذي لمحلية بحري عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن.

ويأتي الإفتتاح بعد إعادة تأهليهما وتوفير كل الاحتياجات التي نهبتها المليشيا فعاودت نشاطها لبس الأمن في اطار جهود تطبيع الحياة وإسناداً لمحلية بحري لاستقبال العودة الطوعية للمواطنين

كما تفقد المدير العام للشرطة ووالي الخرطوم قسم شرطة محلية بحري الذي طالته أيادي التخريب والنهب والحرق ويعتبر من الأقسام المهمة والذي إشتهر تأريخياً باسم قسم المدينة ويعد من أقدم وأعراق أقسام الشرطة.

وشملت الزيارات زيارة قيادة قوات الاحتياطي المركزي بالقطاع الثالث ببحري والتقى المدير العام بالضباط وضباط صف والجنود محييا تضحياتهم وبسالتهم في معركة الكرامة وتقدمهم الصفوف الأمامية في خندق واحد مع القوات المسلحة ومساهمتهم في النصر الذي تحقق ببحري.

من جانبه حيا اللواء الركن النعمان على عوض السيد قائد منطقة الكدرو العسكرية الشرطة السودانية التي ظلت في الصفوف الأمامية بقواتها في كل محاور القتال في خندق واحد مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

وتأتي زيارة مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين والوفد المرافق له لولاية الخرطوم مواصلة لدعمها بالمعينات المسانده من محركات وأجهزة تواصل عبر المراكز والأقسام المختلفة وتهيئتها بالانتصارات الكبيره التي تحققت.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم