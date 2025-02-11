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“تخريج الدفعة الثالثة (كتيبة البركان) – ( من قوات حركة العدل والمساواة السودانية في الجبهة الشرقية بحضور رئيس الحركة وقيادات رفيعة من الحركة ”
في خطوة هامة نحو الالتحاق بالقوة المشتركة في مدن السودان واقليم دارفور، تم تخريج الدفعة الثانية من قوات حركة العدل والمساواة السودانية (JEM) في الجبهة الشرقية، بحضور رئيس الحركة د. جبريل إبراهيم وعدد من القيادات العليا للحركة.
وقد شهد الحدث حضور العديد من الشخصيات العسكرية بالحركة التي أكدت على أهمية هذه الدفعة الجديدة في تعزيز القوة المشتركة في إقليم دارفور وباقي الولايات ، والتي تمثل خطوة إضافية في دحر التمرد وتحرير البلاد من المليشيا وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.
وفي كلمة له، أكد د. جبريل إبراهيم أن هذه الدفعة ستسهم بشكل كبير في تعزيز القوة المشتركة وتغير سير العمليات في اقليم دارفور أيضآ حتى يتم تحرير كل شبر من البلاد ، معتبراً إياها إضافة حقيقية للجهود المبذولة .
هبة علي
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