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مناوي .. معسكر زمزم يتعرض للاستباحة بواسطة مليشا الدعم السريع

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هبة علي 0 تبليغ

  • مناوي .. معسكر زمزم يتعرض للاستباحة بواسطة مليشا الدعم السريع 1/2
  • مناوي .. معسكر زمزم يتعرض للاستباحة بواسطة مليشا الدعم السريع 2/2

مناوي ‏:—-
الان معسكر زمزم يتعرض للاستباحة بواسطة مليشا الدعم السريع ، فهذا الهجوم العاشر في تلك المعسكر المكتظ بالنازحين القدام الجدد، ندين هذا الهجوم والاستباحة باشد وأغلظ عبارات . ونتوجه للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتوجيه الي الدول الداعمة لهذا الارهاب والإبادة الجماعية عن تتوقف.

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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