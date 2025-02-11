وصول مايقارب 2 طنا من تقاوي البامية لولاية سنار!

دشنت وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية ولاية سنار مشروع التقاوي لمحصول البامية المقدمة من منظمة الزراعة والأغذية العالمية بما يقارب 2 طنا من تقاوي الباميا وذلك بالعزازة جنينة المزارع خالد الشيخ.

وحضر التدشين كل من من مدير عام الوزارة الوزيرة المكلفة الأستاذة/سهام منصور ومدير القطاع البستاني بولاية سنار/ الدكتورة فاطمة محمد عامر وممثل منظمة الفاو بالولاية/الباشمهندس الصادق برمة دشنوا مشروع التقاوي لمحصول البامية المقدمة من منظمة الزراعة والأغذية العالمية بما يقارب 2 طنا من تقاوي البامية وذلك بالعزازة جنينة المزارع خالد الشيخ.

وأشارت المديرة العامة لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية الى حجم الدمار الممنهج من قبل المليشيا الإرهابية في إنهيار البنيات التحتية الخاصة بالوزارة.

واكدت عزم الوزارة على جعل الولاية تحتل مرتبة الصدارة في منتجاتها سواء كانت مروية او مطرية او منتجات غابية.

وثمنت الدكتورة فاطمة محمد عامر مديرة القطاع البستاني المجهودات المقدمة من قبل منظمة الزراعة والأغذية العالمية، مؤكدة سعي الوزارة للعمل في إزالة العقبات وإصلاح مادمرته الحرب بالقطاع .

و مواصلة توزيع التقاوي بمحليات الولاية الأخرى وذلك لضمان إنتاجية عالية للمساحات التي تتم زراعتها بما يضمن قيمة غدائية و إقتصادية في سد الفجوة الغذائية لما واجهته الولاية من عقبات و تحديات جسام بسبب مليشيا آل دقلو الإرهابية مشيدة بتحضيرات المزارعين للموسم الشتوي.

ممثل منظمة الفاو الصادق برمة إسماعيل أوضح أنهم يعملون في تأمين الأمن الغذائي للبلاد وتوفير تقاوى محصول البامية الذي يعد من محاصيل الأمن الغذائي والمحاصيل الشتوية ذات الأهمية الغذائية العالية داعياً لتوسعة الرقعة الزراعية.

لمحصول البامية ممايرفع القيمة الإقتصادية لتسهم في إزالة آثار الحرب آملاً من المنظمات الأخرى لتقديم مزيد من الدعم للنهوض بهذا القطاع.