غرفة اصحاب الباصات السفرية بنهر النيل تعلن تبرعها بـ 30 باص لترحيل الوافدين

اجتمع ممثلو غرفة اصحاب الباصات السفرية بنهر النيل مع مدير تنفيذي محلية عطبرة في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ناقش الاجتماع عددًا من االقضايا الهامة، وخرج الاجتماع بتبرع الغرفة بعدد 30 باص لترحيل الوافدين من عطبرة إلى الجزيرة والخرطوم.

شكر المدير التنفيذي محمد عباس غرفة الباصات السفرية على دورها المشهود في معركة الكرامة، داعياً المجتمع إلى المساهمة في تفويج الإخوة الوافدين.

هذا التبرع يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم معركة الكرامة وتفويج الوافدين، ويظهر التزام غرفة اصحاب البصات السفرية بدعم المجتمع والمساهمة في الجهود الإنسانية. التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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