الجيش السوداني - طيران حربي الطيران الحربي ينفذ الغاره السادسة من الصباح الباكر وحتي الأن الساعة الثانية اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 والتي إستهدفت فيها تجمعات وتحركات العدو الذي يستعد للهروب من أطراف المدينة ولكن الطيران كان بالمرصاد لتحركاتهم إي إتجاه حقق أهداف ناجحة وكبدهم خسائر في العتاد والأرواح ومازال يتحول بسماء المدينة

الفرقة السادسة مشاه الفاشر عرين الأسود

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الفاشر.. الطيران الحربي ينفذ غاره إستهدفت فيها تجمعات وتحركات مليشيا الدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.