ياسر العطا: الشرطة نفذت عمليات مشتركة مع الجيش في حرب المدن

أكد مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن ياسر العطا ، عضو مجلس السيادة، على جهود قوات الشرطة في تحرير الوطن من براثن مليشيا الدعم السريع الإرهابية، وقال إن مشاركة قوات الشرطة في معركة الكرامة محل تقدير قيادة الدولة والشعب السوداني.

جاء ذلك لدي إستقباله المدير العام لقوات الشرطة، الفريق أول شرطة حقوقى/خالد حسان محى الدين، وعدد من قيادات الشرطة خلال زيارتهم لولاية الخرطوم .

وقال العطا إن قوات الشرطة عبر إداراتها المتخصصة في حرب المدن قدمت تضحيات مقدرة ونفذت عمليات مشتركة مع تشكيلات القوات المقاتلة مما أدي الي تحرير العديد من المناطق وطرد العدو بجانب مشاركة القوات الضاربة بالشرطة في تدريب وتأهيل العديد من الوحدات المقاتلة علي أساليب ومهارات حرب المدن

وإقتحام تمركزات العدو الحصينة.

وإمتدح الفريق أول العطا خطط الشرطة في الإنتشار بالمناطق المحررة وسرعة إستجابة قيادة الشرطة بتقديم الخدمات للمواطن وتوفير الدوريات والمعينات الفنية الأمر الذي يسهم في عودة وإستقرار المواطن

من جانبه أكد مدير عام قوات الشرطة جاهزية قواته للانتشار عبر الأقسام الجنائية ومراكز وإدارات الشرطة الخدمية.

كاشفا عن الدفع بمركبات الدوريات والأليات والمعينات التي تمكن الشرطة من الإضطلاع بواجباتها في حفظ الأمن والإستقرار بالمناطق المحررة.

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