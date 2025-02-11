والي غرب كردفان يتعهد بدعم القطاع الصحي بالولاية

تعهد والي ولاية غرب كردفان اللواء الركن (م) حقوقي محمد آدم جايد، بتذليل العقبات التي تواجه وزارة الصحة بالولاية، خاصة في ظل نقص الإمدادات الطبية، وقلة الحوافز، وضعف وسائل الحركة والمعدات، وذلك عبر التنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية وحكومة المركز، ممثلة في اللجنة العليا لعلاج ورعاية جرحى معركة الكرامة، والإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، والإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، لتعزيز التكامل بينهما والنهوض بالقطاع الصحي في الولاية.

وأكد جايد أن وزارة الصحة بالولاية تلعب دورًا بارزًا في علاج جرحى معركة الكرامة المترددين على المرافق الصحية من داخل وخارج الولاية، رغم شح الإمكانيات وقلة الإمدادات الطبية، مشيرًا إلى أن دور الوزارة لا يقل أهمية عن دور وزارة الدفاع في إدارة العمليات العسكرية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمكتبه في مدينة النهود العاصمة الإدارية للولاية حيث استمع سيادته إلى تقرير أداء وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية للعامين 2023-2024، بحضور أمين عام حكومة الولاية ومسؤولي الوزارة.

وأشاد الوالي بجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية رغم التحديات الإنسانية وبيئة العمل المعقدة، مشددًا على ضرورة دعم هذه الجهود من قبل الجهات المعنية لتمكين الكوادر الصحية من أداء رسالتهم على الوجه الأمثل.

من جانبه أوضح المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الوزير المكلف د. عاطف أبوعنجة، أن اللقاء ناقش أبرز التحديات التي تعيق عمل الوزارة، إلى جانب مقترحات الحلول والخطط المستقبلية لتطوير القطاع الصحي في مرحلة ما بعد الحرب.

وكشف أبوعنجة عن التزام الوالي وأمين عام حكومة الولاية بتحقيق متطلبات الوزارة، من خلال تقسيم الحلول إلى عاجلة وآجلة، وتخصيص الجزء الأكبر من ميزانية الولاية للقطاع الصحي.