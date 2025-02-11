نهار الاثنين أعلنت كلاب صيد المليشيا المسماة بتقدم انقسامها رسمياً إلي مجموعتين ..واحدة تعمل تحت كفالة الإمارات .. والثانية تحت كفالة المليشيا وهي المجموعة التي تسعي لتكوين حكومة تحت كدمول عصابات حميدتي .. ■ التشظي الذي ضرب كلاب صيد المليشيا اليوم يتزامن مع إنتصارات الجيش السوداني في كل المحاور وصولاً إلي القصر الجمهوري وإعلان التحرير الشامل للعاصمة الخرطوم .. ■ ليس غريباً أن تتشظي كلاب صيد المليشيا السياسية وتنتهي إلي قاع الهزيمة والصّغار .. ■ المرحلة القادمة تتطلب وعياً من كافة قطاعات الشعب السوداني .. هنالك مجموعة من أصدقاء كلاب صيد المليشيا يتواجدون هذه الأيام في مدينة بورتسودان ولديهم خطوط تواصل مفتوحة مع قيادات تقدم المنهزمة تمهيداً لفتح أبواب دخولهم وعودتهم إلي المشهد السياسي مرة أخري علي أشلاء السودانيين الذين يعودون الآن إلي مدنهم وقراهم التي نزحوا منها بسبب تماهي وتعاون مجموعات تقدم المنقسمة وهي ذات المجموعات التي تلهث الآن للعودة تحت مظلة صاحب المصباح السحري !! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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