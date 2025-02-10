وجدي صالح .. حل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) خطوة في الاتجاه الصحيح

العمل الجبهوي يتأسس على وحدة الهدف والمبادئ والوسائل .

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القرار الذي أصدرته الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) اليوم بفك الارتباط بين المجموعة التي تتبنى تشكيل حكومة في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع والَمجموعة التي ترفض ذلك، وأن تعمل كل مجموعة تحت منصة منفصلة سياسيا وتنظيميا، وأن يكون لكل مجموعة اسما جديدا، وأن تعبر كل مجموعة عن رؤيتها بشكل مستقل، الذي يعني فعليا حل تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم)، ونعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح .

إن موقف القوى السياسية والمدنية ومنذ اليوم الأول للحرب هو العمل على إيقاف الحرب وعدم الاصطفاف مع أي من طرفيها وعدم الاعتراف بنتائجها وتبني موقف ورؤية مستقلة تعمل على إيقافها بتجريد طرفيها من أي سند شعبي واستعادة مسار وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة .

طرفا الحرب على الدوام يمارسان ضغوطا على القوى السياسية والمدنية لإثنائها عن هذا الموقف المستقل الذي يميزها لتكون جزءا من الحرب بالاصطفاف مع أي من طرفيها.

إن تمسك القوى السياسية والمدنية بموقفها ورفض الاصطفاف لأي من طرفي الحرب يعزز مصداقية القوى السياسية والمدنية ويعكس مدى التزامها وتمسكها بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة .

القرار الذي أصدرته الهيئة القيادية لتقدم اليوم يزيل الغباش من أمام أعين المواطن السوداني الذي انهكته الحرب ويدعم جهود وقفها ويكشف القوى السياسية أمامه بما تتبناه .

فهل تستفيد القوى السياسية والمدنية التي كانت جزءا من (تقدم) من هذا الدرس .

إن العمل الجبهوي يتأسس على وحدة الهدف والمبادئ والوسائل ووضوحها والالتزام بها .