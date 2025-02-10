السجن أربعة سنوات لمدان بتهمة الإساءة وسب قيادات الدولة

اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي / امين عباس حكما بالسجن لمدة أربعة سنوات للمدان م/ب/م الذي يعمل مدير طبي بالمستشفي الإيطالي السجن أربعة سنوات بتهمة الإساءة وسب قيادات الدولة ممثلة في قيادات القوات المسلحة ويسري الحكم من تاريخ القبض ١٤/٥/٢٠٢٤ و مصادرة هواتفه معروضات اتهام .

وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاما بموجب المادة ٢٦ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨م .

والجدير بالذكر ان المتهم تم القبض عليها بواسطة الخلية الامنية المشتركة ببورتسودان، وتمت احالة المتهم للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والانساني.

ومثل هيئة الاتهام عضو النيابه عبدالله احمد باب الله و الرائد حقوقي صديق حسن، ومثل دفاع المتهم الاستاذ احمد رمضان المحامي. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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