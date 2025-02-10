البرازيل تمنح أنشيلوتي الفرصة الأخيرة

منح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، مهلة أخيرة للإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بشأن اتخاذ قراره النهائي حول تولي منصب المدير الفني لمنتخب السليساو.

ويقود منتخب البرازيل حاليًا، المدرب دوريفال جونيور، ولا تسير نتائج السامبا معه بشكل جيد، خصوصًا في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يحتل المركز الخامس.

وبحسب شبكة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اتصل بالمقربين من أنشيلوتي، في أعقاب بطولة كأس السوبر الإسباني، وأبلغهم بضرورة حسم موقفه النهائي في مايو/آيار المقبل، سواء بقبول المنصب أو رفضه.

وأضافت أن الاتحاد البرازيلي لا يرغب في انتظار أنشيلوتي لفترة أطول، خاصة أنه هدف لهم منذ رحيل المدرب السابق تيتي، عقب بطولة كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن تنتهي رحلة أنشيلوتي مع الميرنجي، بنهاية الموسم الجاري وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

وستكون تلك المرة هي الفرصة الأخيرة لتولي مدرب ميلان وتشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان السابق قيادة منتخب السيليساو.

يشار إلى أن نتائج ريال مدريد متذبذبة مع أنشيلوتي في الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والأوروبي، كما أنه خسر لقب كأس السوبر لصالح غريمه برشلونة.

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