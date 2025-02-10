اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الفاشر..الطيران شن غارات جوية استهدفت تجمعات للدعم السريع بمنطقة “جقو جقو شرق المدينة وجبل حلوف”

0 نشر
هبة علي 0 تبليغ

  • الفاشر..الطيران شن غارات جوية استهدفت تجمعات للدعم السريع بمنطقة “جقو جقو شرق المدينة وجبل حلوف” 1/2
  • الفاشر..الطيران شن غارات جوية استهدفت تجمعات للدعم السريع بمنطقة “جقو جقو شرق المدينة وجبل حلوف” 2/2

الجيش السوداني - طيران حربي

قالت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش بالفاشر إن الطيران شن غارات جوية استهدفت تجمعات للدعم السريع بمنطقة “جقو جقو شرق المدينة وجبل حلوف”.
وأوضحت الفرقة أن الغارات دمرت عدد من المركبات القتالية كما استهدفت اتكازات للدعم السريع جنوب المدينة.

الحدث السوداني

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الفاشر..الطيران شن غارات جوية استهدفت تجمعات للدعم السريع بمنطقة “جقو جقو شرق المدينة وجبل حلوف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا