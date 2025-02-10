الفاشر..الطيران شن غارات جوية استهدفت تجمعات للدعم السريع بمنطقة “جقو جقو شرق المدينة وجبل حلوف”

الجيش السوداني - طيران حربي قالت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش بالفاشر إن الطيران شن غارات جوية استهدفت تجمعات للدعم السريع بمنطقة “جقو جقو شرق المدينة وجبل حلوف”.

وأوضحت الفرقة أن الغارات دمرت عدد من المركبات القتالية كما استهدفت اتكازات للدعم السريع جنوب المدينة. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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