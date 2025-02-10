تعليقاً على رؤية رئيس مجلس السيادة حول خارطة الطريق لإدارة البلاد.. قال رئيس الحراك الوطني التجاني السيسي لـ”الشرق”: من الضروري تجاوز الاستقطاب السياسي لتحقيق سودان آمن ومستقر. الشرق للأخبار – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: من الضروري تجاوز الاستقطاب السياسي لتحقيق سودان آمن ومستقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.